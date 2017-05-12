В пензенских больницах в субботу будут работать врачи четырех специальностей Медицина

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Врачи четырех специальностей будут вести прием в больницах Пензенской области в субботу, 20 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, взрослых примут нефрологи, эндокринологи и офтальмологи, а детей — хирурги и офтальмологи.

В Пензе нефрологи будут вести прием в поликлинике №14, эндокринологи — в поликлиниках №№1, 3, 5, 9 и 12, а офтальмологи — в поликлиниках №1, 5, 6, 11 и 14. Все эти специалисты будут работать в субботу с 8.00 до 13.00.

Хирурги примут детей в отделениях городской детской поликлиники по месту жительства с 8.00 до 14.00. По проблемам зрения детей проконсультируют в областной офтальмологической больнице.

В районах области запись на прием осуществляется по телефонам регистратур и через интернет. В Пензе записаться на субботний прием можно также по номеру +7 (8412) 999-130 для взрослых и 990-130 для детей.