17:14:23 Понедельник, 15 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области на автовокзалах и в МФЦ будут работать пункты измерения давления

11:43 | 15.05.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Пункты измерения артериального давления будут работать в многофункциональных центрах оказания госуслуг в Пензенской области в среду, 17 мая, и на автовокзалах и автостанциях региона в четверг, 18 мая.

В Пензенской области на автовокзалах и в МФЦ будут работать пункты измерения давления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В течение этих двух дней будут работать 22 пункта, где в общедоступных местах, без предварительной записи, жители области смогут узнать свое артериальное давление и получить консультацию. Все точки будут работать с 9.00 до 15.00.

17 мая пункты измерения артериального давления будут в пензенских МФЦ на улицах Шмидта и проспекте Победы, в Кузнецке — на улице Гражданской и в Белинском — на улице Советской.

В Каменке измерение давления будет организовано в этот день в многофункциональном центре на улице Гражданской, в Городище — на улице Калинина, в Нижнем Ломове — на улице Ленина, в Никольске — на улице Ульяновской и в Сердобске — на улице Гагарина.

В Бессоновке пункт измерения давления будет работать в МФЦ на улице Центральной, в поселке Земетчино — на площади Победы, в Мокшане — на улице Советской, а в Кондоле — на улице Осипова.

18 мая измерить давление можно будет на автовокзалах и автостанциях в Пензе, Белинском, Земетчино, Каменке, Никольске, Сердобске, Лунино, Спасске и Шемышейке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 81-летней Марии Меркурьевой В Пензенской области за четыре месяца 46 детей получили травмы в ДТП, двое погибли
Под Пензой осужден экс-полицейский, за деньги сообщивший о смерти в ритуальное агентство Житель Пензы через суд взыскал с квартиросъемщика задолженность и деньги на ремонт
Житель Засечного госпитализирован после падения с четвертого этажа В Пензе сдан первый объект в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама