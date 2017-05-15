В Пензенской области на автовокзалах и в МФЦ будут работать пункты измерения давления Медицина

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Пункты измерения артериального давления будут работать в многофункциональных центрах оказания госуслуг в Пензенской области в среду, 17 мая, и на автовокзалах и автостанциях региона в четверг, 18 мая.

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В течение этих двух дней будут работать 22 пункта, где в общедоступных местах, без предварительной записи, жители области смогут узнать свое артериальное давление и получить консультацию. Все точки будут работать с 9.00 до 15.00.

17 мая пункты измерения артериального давления будут в пензенских МФЦ на улицах Шмидта и проспекте Победы, в Кузнецке — на улице Гражданской и в Белинском — на улице Советской.

В Каменке измерение давления будет организовано в этот день в многофункциональном центре на улице Гражданской, в Городище — на улице Калинина, в Нижнем Ломове — на улице Ленина, в Никольске — на улице Ульяновской и в Сердобске — на улице Гагарина.

В Бессоновке пункт измерения давления будет работать в МФЦ на улице Центральной, в поселке Земетчино — на площади Победы, в Мокшане — на улице Советской, а в Кондоле — на улице Осипова.

18 мая измерить давление можно будет на автовокзалах и автостанциях в Пензе, Белинском, Земетчино, Каменке, Никольске, Сердобске, Лунино, Спасске и Шемышейке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.