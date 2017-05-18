В Пензенской области пациенты диализных центров получили пособие на оплату проезда Медицина

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Пациенты, нуждающиеся в процедуре гемодиализа, получили пособие на оплату проезда до медицинских организаций, расположенных на территории Пензенской области.

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Общая сумма средств составила 1 млн. 972 тыс. 443 рубля.

Денежные средства зачислены на расчетные счета 243 граждан, обратившихся в уполномоченные органы с заявлением и необходимыми документами за назначением пособия, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Порядок назначения и выплаты пособия на оплату проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном, пригородном и городском сообщении к месту проведения процедуры гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, и обратно, утвержден постановлением правительства региона.

Ежеквартальный размер пособия определяется индивидуально, исходя из количества проведенных процедур гемодиализа за отчетный квартал и стоимости проезда от места жительства к месту проведения процедуры в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, и обратно.

В случае проезда ребенка на процедуру гемодиализа затраты компенсируются и сопровождающему лицу, и ребенку.

Впервые такая выплата была произведена в феврале 2017 года.