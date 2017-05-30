В пензенских больницах в субботу будут принимать врачи пяти специальностей Медицина

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты будут вести прием в больницах Пензенской области в предстоящую субботу, 3 июня.

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Врачи-гастроэнтерологи будут работать с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в городских поликлиниках №4, №9 и №14.

Попасть на прием к офтальмологам можно в это же время в поликлиниках областной офтальмологической больницы, областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в поликлиниках №№1, 2, 4, 6, 11, 13 и 14.

Детское население Пензы врачи-офтальмологи ждут в детских поликлиниках №1, №2 и №4.

Оториноларингологи будут вести примем в поликлинике областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко и в поликлиниках №№1, 2, 7, 8, 11 и 14.

Терапевты будут работать во всех поликлиниках.

На базе областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести абдоминальный онколог. Также здесь будет проводиться исследование на онкомаркеры. Запись на прием к специалисту осуществляется только врачом общей практики при наличии соответствующих показаний.

Кроме того, взрослое население Пензы может проконсультироваться у онкологов в поликлиниках №4 и №8.

Записаться на прием ко всем специалистам можно через сайт «Penzadoctor», а также по телефону контакт-центра: +7 (8412) 999-130, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.