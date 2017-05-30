11:53:18 Вторник, 30 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенских больницах в субботу будут принимать врачи пяти специальностей

08:15 | 30.05.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты будут вести прием в больницах Пензенской области в предстоящую субботу, 3 июня.

В пензенских больницах в субботу будут принимать врачи пяти специальностей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Врачи-гастроэнтерологи будут работать с 8.00 до 13.00 на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в городских поликлиниках №4, №9 и №14.

Попасть на прием к офтальмологам можно в это же время в поликлиниках областной офтальмологической больницы, областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также в поликлиниках №№1, 2, 4, 6, 11, 13 и 14.

Детское население Пензы врачи-офтальмологи ждут в детских поликлиниках №1, №2 и №4.

Оториноларингологи будут вести примем в поликлинике областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко и в поликлиниках №№1, 2, 7, 8, 11 и 14.

Терапевты будут работать во всех поликлиниках.

На базе областного онкологического диспансера прием пациентов будет вести абдоминальный онколог. Также здесь будет проводиться исследование на онкомаркеры. Запись на прием к специалисту осуществляется только врачом общей практики при наличии соответствующих показаний.

Кроме того, взрослое население Пензы может проконсультироваться у онкологов в поликлиниках №4 и №8.

Записаться на прием ко всем специалистам можно через сайт «Penzadoctor», а также по телефону контакт-центра: +7 (8412) 999-130, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор назвал поддержку бизнеса своей личной задачей Китайские инвесторы намерены построить в Пензенской области три завода
В пензенском зоопарке появился бизон Двое жителей Заречного подозреваются в угоне мотоцикла в Пензе
Шесть юношей из Заречного отправились служить в Балтийск на подшефный ракетный катер «МегаФон» запустил тарифную линейку нового поколения «Включайся!»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама