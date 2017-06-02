Пациенты назвали лучшим врачом Пензы гастроэнтеролога Светлану Ковлягину Медицина Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Гастроэнтеролог городской поликлиники Светлана Ковлягина стала победителем онлайн-голосования пациентов в рамках социальной акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!» Фото: Health.pnzreg.ru Участие в голосовании приняли 500 человек. Они не только указывали данные лучших специалистов, но и писали слова благодарности и признательности за их труд. Среди средних медицинских работников жители региона отдали максимальное количество голосов в поддержку фельдшера евлашевской амбулатории кузнецкой межрайонной больницы Гюзель Рафикову. Чествование лучших специалистов по итогам народного голосования состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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