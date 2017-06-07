В Пензе связали высокий показатель ожирения с проведением диспансеризации Медицина

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Диспансеризация позволила ежегодно выявлять в Пензенской области большое количество людей, страдающих ожирением. Об этом сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова, комментируя доклад Роспотребнадзора, согласно которому регион в 2015 году вошел в тройку субъектов РФ с максимальной распространенностью данного заболевания.

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«К 2015 году, если говорить про данные Роспотребнадзора, […] благодаря диспансеризации, благодаря тому, что мы смогли посмотреть очень большое количество людей, увеличилась регистрация такого фактора риска как избыточная масса тела и как следствие […] — увеличилось количество диагноза «Ожирение», — пояснила она.

Ирина Пузракова отметила, что люди с избыточным весом как правило не идут к врачу с жалобами на лишний вес.

«Мы идем к врачу, когда возникают последствия — инфаркты, инсульты, когда уже требуется оперативное лечение, высокотехнологичная помощь», — сказала замглавврача.

По ее словам, по количеству людей с избыточным индексом массы тела Пензенская область укладывается в среднероссийские показатели.

«По данным главного внештатного специалиста по медицинской профилактике РФ Сергея Бойцова, распространенность факта риска избыточной массы тела в целом по России составляет около 31%. […] Распространенность этого фактора риска среди наших жителей составляет примерно 32%», — резюмировала Ирина Пузракова.