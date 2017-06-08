В Пензе начали применять инновационный метод лечения эректильной дисфункции у мужчин Медицина

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко начали применять методику внутрикавернозного введения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной фракцией, для лечения эректильной дисфункции у мужчин.

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«Эта методика запатентована научным коллективом Академии имени И.М. Сеченова в Москве. Мы второе в России учреждение, которое данную методику внедрило в практику с разрешения авторов. […] В мире она больше нигде не применяется пока, кроме России», — сообщил заведующий отделением урологии №2 пензенской областной больницы, главный внештатный специалист-уролог региона Михаил Миронов.

По его словам, столичное учреждение использует этот метод уже 4 года, а врачи в Пензе пока применяют его в течение месяца.

Михаил Миронов пояснил, что терапия используется в том случае, если не помогает медикаментозное лечение.

Он отметил, что новый метод улучшает кровоснабжение и проведение нервного импульса, уменьшает атеросклероз и может применяться даже у пациентов с ожирением и сахарным диабетом.

«Смысл заключается в том, что у пациента забирают кровь из вены, из нее выделяют плазму. […] Ее специальным образом центрифугируем и берем ту часть плазмы, в которой имеется максимальное количество тромбоцитов. Тромбоциты — это тоже клетки крови, которые содержат в своем составе множество биологически активных веществ, а именно — факторов роста сосудов. Путем активизации этой плазмы мы добиваемся высвобождения из тромбоцитов веществ, способствующих образованию новых сосудов», — сказал главный внештатный специалист-уролог Пензенской области.

Он уточнил, что методика плазмотерапии, которая относительно недавно нашла применение в урологии, широко используется в сосудистой хирургии, а также для лечения морщин, старения кожи и трофических язв.

«Методика заключается в трех инъекциях с разницей в неделю и потом может повторяться раз в полгода-год по мере необходимости, сколько нужно. Методика безопасна, поскольку вводятся собственные вещества в организм человека. Пациент до этого длительное время принимал препараты — эффекта не было. Три раза мы ему провели эти аутокавернозные введения. Уже после второй инъекции у него появились ночные эрекции спонтанные, и была половая активность с медикаментозным препаратом», — пояснил Михаил Миронов.

Завотделением подчеркнул, что процедура проводится бесплатно.

«Методика не требует специального обучения. Она описана в патенте, мы ее просто воспроизвели на наших условиях, и автор методики открыл некоторые тонкости. […] Оно [лечение] может выполняться в дальнейшем в условиях любой поликлиники, любого стационара. [...] После того, как патент закончится в сентябре этого года, методику смогут применять все, кто сочтет необходимым», — сказал он.

По словам специалиста, новая методика является начальным этапом клеточной терапии, следующим уровнем которой в перспективе станет введение стволовых клеток.