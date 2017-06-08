Пензенский уролог предостерег от самолечения эректильной дисфункции Медицина

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Заведующий отделением урологии №2 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный специалист-уролог региона Михаил Миронов предостерег мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, от покупки устройств, которые продаются в интим-магазинах под видом медицинских аппаратов.

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«Хорошие устройства должны быть лицензированы как терапевтические медицинские изделия. Как правило, они стоят недешево — порядка 300–500 долларов каждое устройство, но оно индивидуально, человек может пользоваться им длительное время в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов», — пояснил он.

Михаил Миронов отметил, что для лечения эректильной дисфункции могут применяться разные методы физиотерапевтического воздействия.

«Чтобы подобрать тот или иной вид индивидуальной сексуальной терапии и адаптации, […] врач должен объяснить и показать, что именно купить», — сказал уролог.

Он добавил, что существуют устройства, которые используют различные способы воздействия, в частности, вибрацию или вакуум.

В качестве примера он привел аппарат, который применяется в качестве физиотерапевтического метода лечения на базе отделения урологии №2.