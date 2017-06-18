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Виктор Кувайцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником

09:51 | 18.06.2017 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье,18 июня.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваш самоотверженный и неутомимый труд — это великое служение во имя и на благо людей. Проявляя заботу о своих пациентах, вы помогаете им обрести здоровье, возвращаете уверенность в себе и завтрашнем дне, радость жизни. Ваши внимание и доброта, умение чувствовать чужую боль зачастую становятся лучшим лекарством», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил медработникам признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, а также высокий профессионализм и верность избранному пути.

«Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, бесконечно преданным своему призванию и передающим опыт и мастерство молодому поколению специалистов. От всей души желаю радости, оптимизма, побольше добрых слов, веры в себя и свои силы, а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям — крепкого здоровья!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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