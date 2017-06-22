Пензенские ученые шли в ногу с американцами при изучении проблем остеопороза — Струков Медицина

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Пензенские специалисты, занимающиеся изучением проблем остеопороза, на протяжении многих лет шли в ногу с американцами. Об этом заявил заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков.

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«Первоначально перед нами стоял вопрос о создании препарата, где был бы карбонат кальция. Но я сразу возразил, что так не пойдет — карбонат кальция нужно менять на цитрат кальция», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews», полная версия которого будет опубликована в пятницу, 23 июня.

Профессор добавил, что другой проблемой, которой занималась группа пензенских ученых, была связана с определением необходимой потребности человека в витамине D.

«Во многих препаратах она слишком большая, а это ведет к тяжелым поражениям почек, сосудов, возникновению — особенно при употреблении с карбонатом кальция — кальциноза и развитию гипервитаминоза D. Это жуткая патология, она бесследно не проходит. Именно поэтому мы долго изучали дозировки, чтобы они не давали вреда», — сказал Виллорий Струков.

По его словам, также пристального внимания ученых требовала нормализация гормонального статуса, в частности, решение проблемы дефицита тестостерона у женщин.

«Американцы первыми пошли по тому пути, что нужно давать эстрогены. В принципе, это показывает хороший эффект, но через несколько лет могут возникнуть онкозаболевания, в частности, рак молочной железы. Какое-то время эстрогены применяли, но век увлечения ими прошел. Второй этап был — применять тестостерон, в том числе у женщин. Опять-таки американцы больше всего занимались этой проблемой. Они использовали бычий тестостерон, но это оказался сильнейший допинг, участились смертельные случаи от него. Тогда в США стали от него отказываться и пришли к тому, что нужно давать гормон сои», — пояснил Виллорий Струков.

При этом он отметил, что пензенская команда ученых эту идею отвергла.

«Нужно сказать, что многие детские смеси содержат сою, но девочки вырастают и становятся бездетными. Проводили эксперименты — если маленьких мышат кормить соевым молоком, они впоследствии не дают потомства и вымирают, а мы в России сою до сих пор даем в искусственных смесях. Это на самом деле жуткая ситуация. Поэтому мы решили получить гормоны трутней. Для этого используют личинок. Это целая технология — сначала получают сок, а уже потом сухой остаток, чистый тестостерон», — сказал врач.

Виллорий Струков особо обратил внимание на то, что продукты пчеловодства известны давно и одинаково позитивно воспринимаются представителями разных религий.

«Мы были поражены, что шли с американцами в одном направлении. У них — цитрат кальция, витамин D и гормон сои, а мы вместо него использовали гормоны трутней», — подчеркнул собеседник агентства.