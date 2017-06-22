В России необходимо менять отношение к БАДам — Виллорий Струков Медицина

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Отношение к биологически активным добавкам (БАДам), которые в России зачастую воспринимаются с определенным недоверием, необходимо менять. Такое мнение высказал заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков.

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«Наше население приучили, что болезнь обязательно нужно лечить лекарствами. [...] За рубежом идут по такому пути — на первом этапе лечения дают БАДы, а если заболевание уже тяжелое, хроническое — например, сахарный диабет или инфаркт Миокарда — тут нужны лекарства», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews», полная версия которого будет опубликована в пятницу, 23 июня.

Профессор добавил, что «в США в 80% случаев лечатся БАДами, а в остальных — лекарствами».

«У нас соотношение обратное — большинство делают выбор в пользу лекарств», — констатировал Виллорий Струков.

Отвечая на вопрос о том, почему в России к биологически активным добавкам относятся настороженно, он предположил, что это последствие усилий отдельных фирм, которые в противном случае «потеряют миллиарды».

Виллорий Струков выразил уверенность в том, что авторитет БАДов необходимо поднимать.

«Лет 10 назад, а может и больше, я их презирал. У меня тоже было такое: хватай всех подряд и режь. Где болит? Вот здесь? Вырежу! Такие и сейчас есть хирурги — у них руки чешутся прооперировать, но не всегда нужна операция», — отметил собеседник агентства.