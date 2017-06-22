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Производство отечественных препаратов является вопросом здоровья нации — Виллорий Струков

19:41 | 22.06.2017 | Медицина

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Государство должно активнее поддерживать производителей отечественных препаратов, так как импортозамещение в медицине является вопросом здоровья нации. Такое мнение высказал заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков.

Производство отечественных препаратов является вопросом здоровья нации — Виллорий Струков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В какой-то степени это вопрос обороноспособности страны. Взять те же самые детские смеси. [...] Кормить только всем своим, отечественным, надо. Также и лекарства — должны быть только свои. Только так мы можем выжить. Это вопрос здоровья нации», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews», полная версия которого будет опубликована в пятницу, 23 июня.

Виллорий Струков отметил, что в российском здравоохранении все еще наблюдается засилье иностранных фирм.

«К сожалению, сегодня очень трудно российским предприятиям, которые создают хорошие препараты, признанные во многих странах мира. […] В здравоохранении активно продвигается все зарубежное, достаточно посмотреть стандарты медицинской помощи или лекции, которые преподают в вузах. Какие там препараты предлагается использовать? На 95% иностранные. В итоге молодые специалисты заканчивают наш — российский — институт, а лечат потом заграничными таблетками», — отметил собеседник агентства.
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