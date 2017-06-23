Для работы в новом перинатальном центре Пензы врачи прошли обучение в Москве и Петербурге Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Врачи, которые в настоящее время работают с роженицами на базе областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, а после открытия в Пензе нового перинатального центра будут переведены в это учреждение, прошли обучение в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Подготовку центра по укомплектованности мы уже ведем на протяжении последних двух лет. Начали мы эту работу вместе с министерством здравоохранения Пензенской области. Практически все специалисты, которые на сегодняшний день работают в перинатальном центре, который создан на функциональной основе при областной детской клинической больнице имени Филатова, будут работать во вновь построенном перинатальном центре. Эти кадры имеют богатый опыт работы с роженицами любой сложности, и за эти два года они прошли специализацию, подготовку на рабочих местах, на ведущих кафедрах акушерства и гинекологии Санкт-Петербурга и города Москвы», — сообщил журналистам главврач детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов перед прибытием в новый перинатальный центр главы Минздрава России Вероники Скворцовой.

Он уточнил, что подготовка кадров проходила под руководством главного внештатного специалиста неонатолога министерства здравоохранения РФ Дмитрия Иванова.

«Поэтому на сегодняшний день по укомплектованности и подготовленности кадров мы готовы, чтобы переехать в новый перинатальный центр», — подчеркнул Максим Баженов.

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Перинатальный центр в Пензе, строительство которого ведется на базе областной больницы имени Н.Н. Бурденко, рассчитан на 130 коек. Имеет в своем составе восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Современное учреждение сможет обеспечивать до 4,5 тыс. родов в год.

По состоянию на 23 июня, на объекте завершаются внутренние чистовые отделочные работы, устройство полов, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, отделка фасадов зданий. Завершено строительство всех вспомогательных объектов — пищеблока, газовой котельной, трансформаторных подстанций, станции медицинских газов, КПП. Центр подключен по постоянной схеме к внешним инженерным коммуникациям. Выполнено наружное освещение.

Помещения центра готовятся к сдаче под монтаж основного медоборудования.

По данным пресс-службы правительства региона, на работу в учреждение здравоохранения планируется принять 92 врача и 188 средних медицинских работников.