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Вероника Скворцова проведет в Пензе заседание штаба по строительству перинатального центра

12:25 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проведет заседание штаба по строительству перинатального центра в Пензе в пятницу, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Вероника Скворцова проведет в Пензе заседание штаба по строительству перинатального центра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также планируется, что в ходе рабочей поездки в регион она вместе с губернатором Иваном Белозерцевым посетит ряд учреждений здравоохранения.

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Кроме того, министр намерена пообщаться с медицинскими работниками Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр на 130 коек возводится на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в рамках программы модернизации здравоохранения.

Сроки ввода объекта неоднократно переносились. По последним данным, строительные работы будут завершены до конца июня, а открытие объекта намечено на сентябрь 2017 года.
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