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Вероника Скворцова оценила ход строительства перинатального центра в Пензе

14:40 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оценила ход строительства перинатального центра в Пензе, которое вступило в завершающую стадию.

Вероника Скворцова оценила ход строительства перинатального центра в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главу ведомства проинформировали о том, каким образом организовано родовспоможение в регионе на данный момент и что изменится после ввода в эксплуатацию нового учреждения.

Экскурсию по объекту для Вероники Скворцовой, ее заместителя Татьяны Яковлевой и других представителей Минздрава России провел главный врач пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов.

Гостям были продемонстрированы дородовые комнаты, родовые блоки, а также операционный зал, где уже установлено оборудование.

Как уточнил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, 60% оборудования — российского производства.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, комментируя ход строительства, подчеркнул, что все работы ведутся строго по проекту, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при получении лицензии.

Вероника Скворцова положительно оценила усилия областных властей в этой части.

«Здесь понимание есть», — сказала она.

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В ходе экскурсии по объекту министру было уделено повышенное внимание — работники, которые в настоящее время здесь трудятся, старались запечатлеть федерального чиновника на камеры мобильных телефонов.

После осмотра помещений Владимир Стрючков рассказал Веронике Скворцовой об областной больнице имени Н.Н. Бурденко, на территории которой возводится перинатальный центр, а также о враче, имя которого носит учреждение.

Ожидается, что в течение дня министр посетит поликлинику №14 с целью ознакомления с реализацией проекта «Бережливая поликлиника» и проведет совещание в правительстве региона.
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