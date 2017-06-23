Перинатальный центр в Пензе начнет работу в октябре 2017 года — губернатор Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Перинатальный центр на 130 коек, возведение которого завершается на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, планируется открыть в октябре 2017 года. Об этом губернатор Иван Белозерцев проинформировал главу Минздрава России Веронику Скворцову, посетившую строящийся объект в пятницу, 23 июня.

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«Открытие и начало функционирования центра запланировано с 1 октября текущего года», — уточнил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что перинатальный центр, который «приобретает завершенный облик», будет отвечать самым современным требованиям.

«Хочу поблагодарить президента РФ [Владимира Путина], Вас лично за то, что было принято решение построить перинатальный центр на территории нашего региона. Наш регион с населением 1 млн. 340 тыс. [человек] нуждается в перинатальном центре», — сказал губернатор.

Отдельно он поблагодарил заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву за сопровождение строительства и помощь в решении текущих вопросов.

По словам Ивана Белозерцева, при возведении объекта были определенные трудности, однако на данный момент найдены решения, которые позволят не сорвать уточненные сроки ввода в эксплуатацию.

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Строящийся в Пензе перинатальный центр имеет в своем составе восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Современное учреждение сможет обеспечивать до 4,5 тыс. родов в год.

По состоянию на 23 июня, на объекте завершаются внутренние чистовые отделочные работы, устройство полов, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, отделка фасадов зданий. Завершено строительство всех вспомогательных объектов — пищеблока, газовой котельной, трансформаторных подстанций, станции медицинских газов, КПП. Центр подключен по постоянной схеме к внешним инженерным коммуникациям. Выполнено наружное освещение.

Помещения центра готовятся к сдаче под монтаж основного медоборудования.

На работу в учреждение здравоохранения планируется принять 92 врача и 188 средних медицинских работников.