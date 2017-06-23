Замечаний по строительству перинатального центра в Пензе нет — Вероника Скворцова Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова осталась довольна темпами строительства перинатального центра на 130 коек на базе пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, которое вступило в завершающую стадию.

Фото: Kremlin.ru

«Я хочу поблагодарить вас всех и [заказчика строительства] «РТ-Соцстрой» за то, что сейчас мы идем совершенно четко по плану, по нашей «дорожной карте». Мы очень надеемся на то, что без каких-то отклонений в октябре сдадим не то что в эксплуатацию строительный объект, а уже первые беременные женщины будут сюда поступать, и перинатальный центр заживет своей нормальной рабочей жизнью», — сказала она в ходе заседания штаба по строительству перинатального центра, состоявшегося на базе пензенской областной больницы в пятницу, 23 июня.

Вероника Скворцова выразила признательность всем специалистам, которые внесли свой вклад в возведение современного учреждения.

«На сегодняшний день замечаний никаких нет. Единственное, мы надеемся, что все вместе мы по плану, четко подойдем к сдаче этого центра», — сказала глава Минздрава России.

Строящийся в Пензе перинатальный центр имеет в своем составе восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Современное учреждение сможет обеспечивать до 4,5 тыс. родов в год.

На работу в учреждение здравоохранения планируется принять 92 врача и 188 средних медицинских работников.

17 пензенских врачей-специалистов уже прошли подготовку в ведущих институтах Минздрава России в Москве и Санкт-Петербурге.