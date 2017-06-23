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Вероника Скворцова высоко оценила внедрение «Бережливой поликлиники» в Пензе

20:21 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова высоко оценила первые успехи по внедрению проекта«Бережливая поликлиника» в Пензе.

Вероника Скворцова высоко оценила внедрение «Бережливой поликлиники» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проект «Бережливая поликлиника» сейчас идет в 37 регионах, и в него включены 99 поликлиник в разных регионах страны. То, что мы увидели сегодня в Пензенской области — это очень хорошая работа за очень короткий период времени, за 1,5 месяца», — сказала она журналистам после окончания совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 23 июня.

Вероника Скворцова отдельно поблагодарила руководство области за оказанную поддержку — финансовую, ресурсную и идеологическую.

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«Именно это позволило за полтора месяца повысить удовлетворенность жителей […] более чем на 10%. Это очень хороший результат», — сказала министр.

В 2017 году Пензенская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект «Бережливая поликлиника». Для участия в нем было отобрано два учреждения — поликлиника №14 на улице Стасова в Пензе и детская поликлиника №2 на улице Гагарина.

В них намечено, в частности, усовершенствовать работу регистратуры, внедрить электронную очередь, а также создать комфортные условия для пациентов.
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