В Пензе глава Минздрава РФ проверила реализацию проекта «Бережливая поликлиника» Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оценила изменения, произошедшие в работе поликлиники №14 на улице Стасова в Пензе после начала реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» весной 2017 года.

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Как сообщила заместитель главного врача учреждения Елена Семечкина, учреждение обслуживает почти 80 тыс. человек.

По ее словам, регистратура теперь организована по-новому — открыто девять окон вместо четырех, как было раньше, при этом они разделены по услугам.

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Елена Семечкина пояснила также, что в дальнейшем планируется организовать электронную очередь, а в фойе организовать дежурство 2–3 администраторов, которые будут объяснять пациентам, как взять талон.

Она добавила, что намечено организовать единую лабораторию для анализов — это позволит сократить нахождение в очереди с 45 до 15 минут.

Среди других планируемых нововведений заместитель главврача назвала размещение отделения медпрофилактики на одном этаже, что должно облегчить прохождение диспансеризации.

Также Елена Семечкина доложила, что для работы «Бережливой поликлиники» будут обучены 50 регистраторов.

В ходе беседы с персоналом учреждения Вероника Скворцова поинтересовалась, действует ли в Пензе центр телефонного обслуживания граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи. В ответ на это Елена Семечкина сообщила, что контакт-центр работает с августа прошлого года.

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В свою очередь заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева пообщалась с пациентами, которые отметили, что в последнее время заметно сократились очереди.

Кроме того, в ходе визита представители Минздрава России выяснили, как реализация проекта «Бережливая поликлиника» продвигается в детской поликлинике №2. О принимаемых там мерах гостей проинформировала врач Юлия Глазырина.

Затем заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова доложила Веронике Скворцовой о других проектах, реализуемых в регионе.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», во время визита федеральных чиновников работа поликлиники №14 проходила в штатном режиме.