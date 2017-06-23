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Главврач кардиоцентра показал главе Минздрава созданное на внебюджетные средства отделение

21:23 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Главный врач открытого в Пензе 9 лет назад федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев продемонстрировал министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отделение реабилитации, полностью созданное на внебюджетные средства.

Главврач кардиоцентра показал главе Минздрава созданное на внебюджетные средства отделение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во время знакомства с работой поликлиники №14 он уговорил федерального чиновника немного изменить официальную программу пребывания в Пензе и посетить кардиоцентр.

Во время экскурсии по нему Владлен Базылев обратил особое внимание Вероники Скворцовой на отделение реабилитации, организованное в подвале.

«Ни копейки бюджетных денег», — сказал он, демонстрируя сделанный ремонт.

Владлен Базылев также показал гостям тренажерный зал, где пациенты восстанавливаются после операций под контролем специально обученных инструкторов.

По его словам, за плату сюда могут приходить заниматься все желающие.

Владлен Базылев провел Веронику Скворцову и сопровождавших ее чиновников по всему кардиоцентру. Многие пациенты были обескуражены появлением в тихих коридорах столь внушительной по численности и статусу делегации.

Руководитель медучреждения с гордостью демонстрировал главе Минздрава современное оборудование, а также рассказывал о квалификации персонала. Некоторые чиновники начали даже посмеиваться над тем, насколько активно Владлен Базылев презентует возглавляемый им кардиоцентр.

«Можно перед министром похвастаюсь?» — невозмутимо отшутился он и продолжил рассказ об учреждении.
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