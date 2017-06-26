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Вячеслав Космачев участвует в круглом столе комитета Госдумы в Саратове

11:49 | 26.06.2017 | Медицина

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев принимает участие в круглом столе, посвященном реализации программы «Земский доктор», организатором которого выступил комитет Госдумы России по охране здоровья.

Вячеслав Космачев участвует в круглом столе комитета Госдумы в Саратове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, мероприятие проходит в правительстве Саратовской области в понедельник, 26 июня.

Планируется, что собравшиеся подведут итоги 5-летней работы, обобщат накопленный в разных регионах опыт и наметят мероприятия на ближайшую перспективу.

Под программой «Земский доктор» понимаются мероприятия по предоставлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность. Во многих регионах им предоставляется социальный пакет.

Выплаты осуществляются с 2012 года, число участников программы по всей России превысило 24 тыс. человек.

В Пензенской области в 2016 году для работы в сельских населенных пунктах и рабочих поселках удалось привлечь 74 врача. В 2015 году их насчитывалось 71, в 2014 — 57, в 2013 — 48.
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