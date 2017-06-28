Пензенская больница №4 за несвоевременную оплату штрафов заплатит в два раза больше Медицина

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал клиническую больницу №4 города Пензы, вовремя не оплатившую наложенные на нее штрафы, заплатить вдвое больше.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребназдора, ранее учреждению было назначено наказание в виде трех штрафов: одного в размере 30 тыс. рублей и двух — по 10 тыс. рублей.

«Административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Однако в установленный срок ГБУЗ «Клиническая больница №4» штраф не оплатило», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что после постановления мирового судьи об увеличении штрафов из-за их несвоевременной оплаты администрация учреждения обратилась в суд с жалобой.

«Было указано, что оплата административных штрафов была произведена с нарушением срока ввиду отсутствия достаточного бюджетного финансирования», — сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что решениями Железнодорожного районного суда постановления мирового судьи оставлены без изменения, а жалобы больницы №4 — без удовлетворения.