Реконструкция бывшего роддома в центре Пензы вступила в завершающую стадию Медицина

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Реконструкция здания бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе вступила в завершающую стадию.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основные работы на первом и втором этажах выполнены на 85%. Специалистам предстоит завершить монтаж электроосвещения, установить сантехнику, лифт и провести покрасочные работы.

В пятницу, 30 июня, ход реконструкции здания оценил вице-губернатор Валерий Савин.

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По результатам осмотра помещений и прилегающей территории он отметил, что весь объем работ должен быть выполнен до конца июля.

Согласно официальным данным, на реконструкцию бывшего роддома, где в будущем будет размещена женская консультация, из бюджета Пензенской области выделено 116 млн. рублей.

В соответствии с паспортом объекта, заказчиком является ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», генеральным подрядчиком — ООО «ССВ».