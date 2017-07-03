16:01:27 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Губернатор призвал грамотно оформить документы при вводе перинатального центра в Пензе

09:20 | 03.07.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Все необходимые документы, наличие которых является обязательным при вводе в эксплуатацию перинатального центра, должны быть оформлены в Пензе грамотно и своевременно. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Губернатор призвал грамотно оформить документы при вводе перинатального центра в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что в других регионах проблемы с получением лицензии возникали даже из-за одной неверно поставленной запятой.

«У нас с вами таких ошибок не должно быть», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что до октября, когда планируется открыть учреждение, время еще есть, поэтому важно разработать дорожную карту по каждому документу.

Кроме того, он поручил Госжилстройтехинспекции региона проконтролировать качество строительно-монтажных работ.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама