Губернатор призвал грамотно оформить документы при вводе перинатального центра в Пензе Медицина

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Все необходимые документы, наличие которых является обязательным при вводе в эксплуатацию перинатального центра, должны быть оформлены в Пензе грамотно и своевременно. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

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Он отметил, что в других регионах проблемы с получением лицензии возникали даже из-за одной неверно поставленной запятой.

«У нас с вами таких ошибок не должно быть», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что до октября, когда планируется открыть учреждение, время еще есть, поэтому важно разработать дорожную карту по каждому документу.

Кроме того, он поручил Госжилстройтехинспекции региона проконтролировать качество строительно-монтажных работ.