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Стрючков отчитался о работе, проводимой в Пензе по итогам визита Скворцовой

13:09 | 03.07.2017 | Медицина

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отчитался о работе, проводимой ведомством по итогам визита в регион главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

Стрючков отчитался о работе, проводимой в Пензе по итогам визита Скворцовой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мероприятия усиливаем по снижению показателя смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. На постоянный мониторинг с 1 июля взята работа скорой помощи — порядок и этапы оказания, […] порядок и стандарт доставки больного до [учреждения] соответствующего уровня. И самое главное, это работа фельдшера и врачей первичного звена», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

Владимир Стрючков сообщил, что в настоящее время разработан ряд программ по подготовке специалистов первичного звена, которые начнут внедряться уже летом.

«Мы простенографировали все выступления. По всем замечаниям, по каждому слову мы готовим комментарий. […] По каждому замечанию мы готовим соответствующие мероприятия», — пояснил глава регионального Минздрава.
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