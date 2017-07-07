В Пензе сотрудники медучреждения предоставили неполные сведения о доходах и имуществе Медицина

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи за 2016 год в пензенском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

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«Одним из сотрудников не указан полученный в 2016 году доход на сумму свыше 170 тыс. рублей. Другим работником в сведениях об имуществе не указан земельный участок, находящийся в его собственности, а также квартира, принадлежащая супруге», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в целях устранения нарушений руководителю учреждения здравоохранения внесено представление.

«Кроме того, прокурором направлена соответствующая информация для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», — отметили в транспортной прокуратуре.