В Пензенской области годовой план по диспансеризации выполнен на 62% Медицина

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Около 142 тыс. жителей Пензенской области, что составляет 62% от плана на 2017 год, прошли диспансеризацию по итогам I полугодия.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

32% граждан по результатам стандартных исследований были направлены на дополнительные обследования и консультации узких специалистов для уточнения состояния здоровья и постановки верного диагноза.

Самое большое количество отклонений — более 50% — в рамках первого этапа устанавливается по результатам анкетирования, которое является обязательным и направлено на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Читайте также

В Пензенской области с начала года от новообразований умерли более 1 тыс. человек

Согласно полученным результатам, на первом месте среди факторов риска находится нерациональное питание, на втором — низкая физическая активность, на третьем — избыточный вес.

По словам заместителя главного врача пензенского областного центра медицинской профилактики Ирины Пузраковой, в среднем каждый житель, прошедший диспансеризацию, имеет по одному заболеванию.

«Впервые выявляются заболевания у каждого пятого жителя области. Так, за 6 месяцев текущего года при проведении диспансеризации впервые установлено 516 случаев новообразований, 5 тыс. 880 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 968 случаев заболеваний органов дыхания и 381 случай сахарного диабета», — цитирует специалиста пресс-служба регионального Минздрава.