В Пензенской области с начала года от новообразований умерли более 1 тыс. человек Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. 1 тыс. 126 человек умерли от новообразований в Пензенской области с января по май 2017 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики.

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По данным Росстата, это составляет более 13% от общего числа умерших за этот период времени, которых насчитывается свыше 8 тыс. человек.

В подавляющем большинстве случаев имели место злокачественные новообразования. По этой причине наступила смерть 1 тыс. 120 человек.

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Почти каждый второй умерший житель Пензенской области скончался от болезней системы кровообращения. Всего в регионе насчитывается 4 тыс. 755 смертей по этой причине.

Из-за болезней органов пищеварения, согласно официальным данным, зафиксировано 475 летальных исходов.

От болезней органов дыхания скончались 328 человек, от туберкулеза — 17, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней — 61 житель.

В целом количество умерших в Пензенской области за первые пять месяцев 2017 года увеличилось по сравнению к аналогичному уровню 2016-го на 1,4% — с 8 тыс. 314 до 8 тыс. 431 человека.