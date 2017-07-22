Врачи готовы в любую минуту оказать помощь гостям Сабантуя — пензенский Минздрав Медицина

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Врачи, которые дежурят в месте проведения VIII всероссийского сельского Сабантуя в Средней Елюзани Городищенского района Пензенской области, готовы в любую минуту оказать необходимую помощь гостям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в субботу, 22 июля.

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По данным ведомства, на празднике собрались более 40 тыс. человек.

Для оказания экстренной и скорой медицинской помощи задействовано 20 медработников. На месте дежурят два мобильных медицинских комплекса, четыре специализированные бригады. Еще одна бригада находится в резерве на случай экстренной эвакуации.

Работа кабинета неотложной медицинской помощи в участковой больнице Средней Елюзани переведена на круглосуточный режим.

По словам главврача городищенской районной больницы Алексея Каргина, по состоянию на 14.00 ситуация на празднике в плане оказания медицинской помощи спокойная, к врачам обратились лишь несколько человек.