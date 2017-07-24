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Линейный ускоритель позволил вывести радиотерапию в Пензе на новый уровень

15:25 | 24.07.2017 | Медицина

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Высокоэнергетический линейный ускоритель «Elekta Infinity», который был введен в эксплуатацию в пензенском областном онкологическом диспансере весной 2016 года, позволил вывести радиотерапию на новый уровень. Об этом сообщил главный врач учреждения Виталий Серебряков.

Линейный ускоритель позволил вывести радиотерапию в Пензе на новый уровень

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если говорить про радиотерапию, мы в рамках федеральной программы приобрели новый линейный ускоритель за 202 млн. рублей. […] Он используется тогда, когда необходимо и можно выполнить радиотерапию: и при заболеваниях легких, и предстательной железы», — пояснил он в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

Виталий Серебряков отметил, что в своей работе врачи используют новую методику.

«Планирование места облучения идет через компьютерный томограф. После сканирования данные передают физикам с задачей, что опухолевые ткани должны получить одну дозу, близлежащие — другую. Машина все это считает, бывает, что 12 и больше часов. Дальше инженер-физик еще и верификацию плана проводит. Есть специальное оборудование — фантом, с помощью которого проверяется, то ли выдает машина, что мы посчитали», — сказал главврач.

Он обратил внимание на то, что уникален принцип работы данного оборудования: пучок высокой энергии максимально воздействует на опухолевые ткани, а рядом находящиеся удается сохранить.

«Или, допустим, когда мы имеем дело с опухолью легкого: пациент же дышит во время процедуры, а пучок следует за дыхательными движениями. Это, опять же, минимизирует поражение тканей», — сообщил Виталий Серебряков.

По его словам, также современный линейный ускоритель позволяет обходить спинной мозг, который раньше получал практически ту же дозу, что и очаг заболевания.

«Если прежде пациент лежал на процедуре 40–50 минут, то сейчас, последние месяца 3–4, динамическая лучевая терапия занимает минут 15. В день порой проходит 30 и более пациентов», — отметил главврач пензенского онкодиспансера.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.
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