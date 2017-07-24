Российские онкоцентры уступают зарубежным лишь в уровне комфорта — Виталий Серебряков Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Отечественные онкоцентры, в том числе действующий в Пензе диспансер, используют те же самые методики, что и зарубежные клиники, уступая им лишь в уровне комфорта. Такое мнение в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной высказал главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

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«Все те методики, которые существуют в мире, в России успешно используются — и в нашем диспансере, и в московских. Другой вопрос, что есть определенные центры, особенно за рубежом, которые имеют узкую специализацию и направленность. То есть они лечат только пациентов определенного профиля. За счет этого идет целенаправленный подбор оборудования и персонала. Благодаря большому потоку таких пациентов и наработок появляются результаты, которые можно объективно оценить. Свою роль играет и реклама», — пояснил он.

Виталий Серебряков добавил, что тот комфорт, который обеспечен в зарубежных медицинских центрах, обусловлен стоимостью лечения за границей.

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«Если едешь за рубеж, лечение очень дорогое. Например, при опухоли молочной железы в Израиле оно меньше 1–1,5 млн. рублей не обходится. Банальная магнитно-резонансная томография с контрастом на наши деньги у них стоит 115 тысяч. У нас она для пациента совершенно бесплатна. За счет того, что люди вкладывают такие большие деньги, они лежат в отдельных просторных палатах. У врача, который лечит, нагрузка — три пациента. У наших врачей по порядкам оказания медицинской помощи — 10, это по стандартам», — отметил главврач пензенского онкодиспансера.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.