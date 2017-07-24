Виталий Серебряков рассказал, зачем нужен новый корпус онкодиспансера в Пензе Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Необходимость строительства нового корпуса пензенского онкологического диспансера, который планируется возвести неподалеку от существующего здания, обусловлена возросшей нагрузкой на поликлинику, стационар и диагностическое отделение. Об этом сообщил главный врач учреждения Виталий Серебряков.

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«На сегодняшний день в поликлинике при нормативе в 18 пациентов на одного доктора реально они принимают около 23–24. Мы наблюдаем тенденцию к росту. За последние 4 года мы увеличили мощности поликлиники приблизительно на 20–25%, то есть примерно на тот же процент, на который выросла заболеваемость. Мы открыли семь новых кабинетов приема, стали холлы перегораживать, но на сегодняшний день с таким потоком пациентов поликлиника просто-напросто не справляется. Она рассчитана на 480 посещений в рабочую смену, в день, а сегодня мы имеем 600», — пояснил он в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

Виталий Серебряков уточнил, что новый корпус планируется общей площадью где-то 8–8,5 тыс. кв. метров.

«Он будет располагаться [...] между дорогой на кардиоцентр и поликлиникой. Предусмотрен переход прямо в нее, на второй этаж. Будет отдельная стоянка», — сказал главврач онкодиспансера.

По его словам, новое здание позволит, по первых, расширить гематологический центр, где в настоящее время ведется смешанный прием детей и взрослых, а площадь не соответствует никаким нормам.

«Второе — нормальную регистратуру. В советские времена было много хорошего, но почему была построена поликлиника с такой регистратурой, я не понимаю. Ее нужно однозначно реорганизовывать, обустроить так, как это сделано в зарубежных странах. Ввести систему соответствующего информирования, как в банках, когда распределены окна, пациенты не стоят в очереди друг за другом, а сидят», — пояснил Виталий Серебряков.

Он добавил, что регистратура полностью переедет в новый корпус и будет централизованной для всей больницы.

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«Следующая тема — это дневной стационар. [...] В настоящее время дневной стационар развернут на базе поликлиники, а будет туда перемещен. Будут расширены отделения диагностики — мы будем принимать еще врачей, закупать дополнительное оборудование. Это эндоскопическое отделение, где проводятся фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, сигмаскопия, бронхоскопия, ларингоскопия. Отделение ультразвуковой диагностики будет расширено, отделение клинико-диагностической лаборатории. Будет в этом корпусе отделение цитологической лаборатории, патоморфологической лаборатории», — сообщил главврач.

Виталий Серебряков пояснил, что за счет перевода отдельных подразделений в новый корпус удастся открыть дополнительные кабинеты, где будут вести прием наиболее востребованные специалисты.

Отвечая на вопрос о том, когда будет начат масштабный проект по строительству нового корпуса, руководитель онкологического диспансера сказал, что запустить его планируется в следующем году, а сроки ввода в эксплуатацию будут зависеть от финансирования.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.