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Объявлен конкурс на разработку документации для нового корпуса пензенского онкодиспансера

18:53 | 17.06.2017 | Медицина

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера по адресу: Пенза, проспект Строителей, 37А, объявлен на официальном портале госзакупок.

Объявлен конкурс на разработку документации для нового корпуса пензенского онкодиспансера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Государственным заказчиком является ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн. рублей. Источник финансирования — бюджет региона.

Как отмечается в медико-техническом задании, предполагается новое строительство на земельном участке общей площадью около 85 тыс. кв. метров, на котором уже присутствуют корпуса учреждения.

Здание должно иметь один подземный этаж и пять — надземных.

Расчетная необходимая площадь помещений — не менее 6 тыс. кв. метров.

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В корпусе будут располагаться, в частности, гематологический центр, дневной стационар, клинико-диагностическая, гистоморфологическая, центральная цитологическая лаборатории, а также отделения — эндоскопическое и УЗИ.

Среди требований заказчика — эффективное использование земельного участка. На территории вблизи корпуса необходимо предусмотреть автомобильные проезды, дорожки и газоны.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 13 июля.

Работы по контракту должны быть окончены не позднее 15 декабря 2017 года.
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