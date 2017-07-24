22:25:03 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензе планируется выполнять аутотрансплантацию костного мозга

18:07 | 24.07.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Боксированные палаты по аутотрансплантации костного мозга планируется подготовить в гематологическом отделении пензенского онкологического диспансера. Об этом сообщил главврач учреждения Виталий Серебряков.

В Пензе планируется выполнять аутотрансплантацию костного мозга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот метод востребован у онкогематологических пациентов, а на сегодняшний день таких центров в России всего 14», — пояснил он в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

По словам Виталия Серебрякова, костный мозг можно пересаживать только в период, когда идет ремиссия заболевания.

«Из-за того, что на эту процедуру есть очередность, многие пациенты просто напросто не доживают до нее. Мы планируем с введением этого центра ежегодно сохранять 20 жизней», — сказал главврач онкодиспансера.

Он добавил, что предполагается обустроить четыре палаты, в которых будет создана абактерицидная среда.

«Там не будет бактерий, потому что для пересадки костного мозга нужно сначала пациенту подавить всю иммунную систему. В этом случае он может погибнуть от банальной малейшей инфекции. Чтобы заниматься трансплантацией, должны быть идеальные условия», — отметил Виталий Серебряков.

Он пояснил, что финансирование на данный проект планируется получить из средств президентского фонда.

Читайте также

Виталий Серебряков рассказал, зачем нужен новый корпус онкодиспансера в Пензе

«Так как у нас уже была готова проектно-сметная документация, и она прошла экспертизу, нас включили в план. Были контролеры с Федерального казначейства, все одобрено, документы ушли в Москву. Как только приходят лимиты средств, запускаем аукцион, находим подрядчика и готовим эти палаты», — сказал руководитель учреждения.

Виталий Серебряков добавил, что к реализации этих планов намечено приступить в текущем году.

По его словам, среди других планов онкодиспансера — приобретение емкостей для хранения собственных стволовых клеток.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области предложено увеличить квоту на иностранных работников Зареченская станция по борьбе с болезнями животных будет присоединена к пензенской
В Кузнецке отремонтируют переходы через реку Труев В Кузнецке в план ремонта дорог включат пять улиц, выбранных горожанами
Виталий Серебряков рассказал, зачем нужен новый корпус онкодиспансера в Пензе В тройном ДТП в Терновке пострадала женщина за рулем автомашины «Kalina»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама