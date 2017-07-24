В Пензе планируется выполнять аутотрансплантацию костного мозга Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Боксированные палаты по аутотрансплантации костного мозга планируется подготовить в гематологическом отделении пензенского онкологического диспансера. Об этом сообщил главврач учреждения Виталий Серебряков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот метод востребован у онкогематологических пациентов, а на сегодняшний день таких центров в России всего 14», — пояснил он в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

По словам Виталия Серебрякова, костный мозг можно пересаживать только в период, когда идет ремиссия заболевания.

«Из-за того, что на эту процедуру есть очередность, многие пациенты просто напросто не доживают до нее. Мы планируем с введением этого центра ежегодно сохранять 20 жизней», — сказал главврач онкодиспансера.

Он добавил, что предполагается обустроить четыре палаты, в которых будет создана абактерицидная среда.

«Там не будет бактерий, потому что для пересадки костного мозга нужно сначала пациенту подавить всю иммунную систему. В этом случае он может погибнуть от банальной малейшей инфекции. Чтобы заниматься трансплантацией, должны быть идеальные условия», — отметил Виталий Серебряков.

Он пояснил, что финансирование на данный проект планируется получить из средств президентского фонда.

Читайте также

Виталий Серебряков рассказал, зачем нужен новый корпус онкодиспансера в Пензе

«Так как у нас уже была готова проектно-сметная документация, и она прошла экспертизу, нас включили в план. Были контролеры с Федерального казначейства, все одобрено, документы ушли в Москву. Как только приходят лимиты средств, запускаем аукцион, находим подрядчика и готовим эти палаты», — сказал руководитель учреждения.

Виталий Серебряков добавил, что к реализации этих планов намечено приступить в текущем году.

По его словам, среди других планов онкодиспансера — приобретение емкостей для хранения собственных стволовых клеток.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.