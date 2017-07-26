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Дилетанты в косметологии подрывают доверие к этой области медицины — Екатерина Богданова

16:04 | 26.07.2017 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Дилетанты, оказывающие косметологические услуги без необходимого образования, подрывают авторитет данной области медицины. Такое мнение высказала врач-косметолог, председатель пензенской региональной общественной организации «Объединение врачей-косметологов» Екатерина Богданова.

Дилетанты в косметологии подрывают доверие к этой области медицины — Екатерина Богданова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Медицинская косметология стала развиваться не так давно — около 12–13 лет назад. […] За весь этот период накапливаются знания о том, как и что мы должны делать, и как мы не должны поступать. К сожалению, в последние, наверное, три года случаи осложнений — от легкой степени до летального исхода — участились настолько, что врачи-косметологи уже берутся за голову», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в Минздраве Пензенской области в среду, 26 июля.

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Екатерина Богданова добавила, что в Пензенской области смертельных исходов после некачественного оказания косметологических услуг не зафиксировано.

Вместе с тем, по ее словам, члены созданного в марте 2017 года объединения косметологов выступают за просвещение и информирование потребителей, которое позволит избежать плачевных последствий и создания негативного мнения о профессии.

«Получается, страдает врачебная репутация, происходит дискредитация профессии», — отметила врач-косметолог.
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