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Большинство пензенских салонов красоты не имеют лицензии на косметологические услуги

12:10 | 26.07.2017 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Большинство организаций, оказывающих косметологические услуги в Пензенской области, не имеют соответствующей лицензии. Об этом сообщила врач-косметолог, председатель региональной общественной организации «Объединение врачей-косметологов» Екатерина Богданова.

Большинство пензенских салонов красоты не имеют лицензии на косметологические услуги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сколько не имеют [лицензии] — достаточно глобальные масштабы. Почти все салоны красоты, салоны массажа, салоны тату. Вы заходите в интернет, в поисковике набираете «биоревитализация в городе Пензе», и вам 300 салонов выдает. Из этих 300, наверное, только 2% будет лицензировано», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минздраве Пензенской области в среду, 26 июля.

Екатерина Богданова уточнила, что подобные процедуры оказывают, как правило, в медицинских центрах.

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«Все крупные клиники работают в соответствии с наличием лицензии на оказание косметологических услуг. В настоящее время появляются и кабинеты частной врачебной практики, которые также имеют лицензии на косметологию», — сказала она.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никулин, лицензию на оказание медицинской помощи по косметологии в регионе имеют лишь 37 организаций, включая индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем, по его словам, даже эпиляция является медпроцедурой, для оказания которой необходима лицензия и соблюдение определенных условий.
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