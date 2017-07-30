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Младенческая смертность в Пензенской области составила 4,1 на 1 тыс. родившихся живыми

14:41 | 30.07.2017 | Медицина

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Младенческая смертность составила в Пензенской области за период с января по июнь 2017 года 4,1 на 1 тыс. родившихся. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

Младенческая смертность в Пензенской области составила 4,1 на 1 тыс. родившихся живыми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям Росстата, это ниже среднероссийского показателя, который составил 5,3 на 1 тыс. родившихся.

Если в целом в стране за этот период ушли из жизни 4 тыс. 480 детей в возрасте до 1 года, то в Пензенской области их было 27, что на девять человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По показателю младенческой смертности Пензенская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе. Еще меньше она только в Чувашии — 3,6 тыс. на 1 тыс. родившихся, Кировской области — 3,9 и Удмуртии — 4.

Самая высокая младенческая смертность в ПФО — в Башкирии, где показатель составляет 7,2 на 1 тыс. родившихся. За полгода в республике по разным причинам умерли 193 младенца.

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Младенческая смертность — один из базовых статистических показателей демографии, составляющих смертность населения. Является важной характеристикой общего состояния здоровья и уровня жизни населения страны, региона, города, национального меньшинства и так далее.

В Пензенской области по итогам 2016 года она составила 5,6 на 1 тыс. родившихся, 2015-го — 4,3. Тогда в регионе по разным причинам в возрасте до 1 года умерли 77 детей и 63 ребенка соответственно.

Среднероссийский показатель составлял в 2016 и 2015 годах 6 и 6,5 на 1 тыс. родившихся соответственно.
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