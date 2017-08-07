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В Пензенской области пациентам диализных центров перечислено более 2 млн. рублей

11:58 | 07.08.2017 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Более 2 млн. рублей перечислено из средств бюджета Пензенской области пациентам, нуждающимся в процедуре гемодиализа, в виде пособия на оплату проезда до медицинских организаций за II квартал 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области пациентам диализных центров перечислено более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Денежные средства зачислены на расчетные счета 255 граждан, обратившихся в уполномоченные органы с заявлением и необходимыми документами за назначением пособия», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что данные пособия с декабря 2016 года ежеквартально выплачиваются лицам, проходящим процедуры гемодиализа в медицинских организациях Пензенской области.

В I квартале 2017 года сумма выплат 243 гражданам составила 1 млн. 972 тыс. 443 рубля.
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