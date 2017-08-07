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На строительство перинатального центра в Пензе дополнительно направлено 200 млн. рублей

19:39 | 07.08.2017 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. «Ростех» дополнительно направил более 200 млн. рублей на строительство перинатального центра в Пензе, который будет открыт на территории областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в октябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник, 7 августа.

На строительство перинатального центра в Пензе дополнительно направлено 200 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По решению корпорации 360 млн. рублей уже направлено на строительство перинатального центра в Карелии, более 200 млн. рублей — в Пензе, свыше 140 млн. рублей — в Ульяновске. В ближайшие месяцы также будут дофинансированы объекты в Ленинградской и Тамбовской областях. Всего на строительство и оснащение перинатальных центров до конца года будет направлено 1,7 млрд. рублей», — уточнили в государственной корпорации.

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Поясняя причины, по которым принято данное решение, в «Ростехе» указали на объективное увеличение стоимости работ, так как проектная документация готовилась в 2014 году; допущение кассовых разрывов подрядными организациями; а также неисполнением обязательств некоторыми компаниями, в том числе теми, в отношении которых инициированы уголовные расследования.

В корпорации отдельно отметили, что в результате конкурсного отбора подрядных организаций удалось снизить первоначальную стоимость строительства перинатальных центров и закупаемого оборудования почти на 800 млн. рублей.

Ожидается, что до конца 2017 года «Ростех» введет в строй еще 10 перинатальных центров в регионах РФ. Всего госкорпорация получила заказ на создание 15 центров по всей стране.
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