Передано в суд дело о хищении 96 млн. рублей при строительстве перинатального центра Пензы Криминал

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что выяснением обстоятельств совершенного преступления занимался второй отдел по расследованию особо важных дел.

«По данным следствия, обвиняемый, занимая должность советника губернатора Пензенской области, вступил в преступный сговор с Сергеем Богуновым. Совместно ими была разработана схема по хищению денежных средств, предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что Александр Пашков, участвуя с ноября 2013 года в совещаниях рабочих групп по вопросам проектирования, инженерных изысканий, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра, получал информацию относительно условий заключения договора на возведение объекта, а также завел личное знакомство с руководителем организации, которой был передан генподряд.

«Данные действия производились с целью обеспечения участия ООО «ЦСК «Сигма» в строительстве социально значимого объекта. Богунов в свою очередь убедил основного подрядчика по выполнению строительных работ в надежности данного юридического лица и обеспечил участие общества с ограниченной ответственностью в конкурсном отборе на право заключения контракта на возведение центра», — добавила старший помощник руководителя следственного управления.

По ее словам, тем самым Александр Пашков и Сергей Богунов обеспечили конкурсный отбор компании «Сигма» и как следствие — ее допуск на строительную площадку перинатального центра.

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«Основным подрядчиком с ООО «ЦСК «Сигма» был заключен договор на строительство центра, при этом цена договора составляла более 1,5 млрд. рублей. Впоследствии Пашков и Богунов, не имея цели исполнять взятые на себя по заключенному контракту обязательства, незаконно вывели из оборота ЦСК «Сигма» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года обвиняемыми было похищено более 96 млн. рублей», — сказала Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что Александру Пашкову и Сергею Богунову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. По последним данным, он начнет работу в октябре 2017 года.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии неоднократно продляли. Он вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.