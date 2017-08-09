Вакцинацию против гриппа в Пензенской области нужно завершить до 25 ноября — Михаил Баев Медицина

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Вакцинация жителей Пензенской области против гриппа должна быть завершена до 25 ноября. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев.

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«Тогда мы будем готовы встретить первую волну гриппа», — пояснил он в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Пензенской области, состоявшегося в региональном Минздраве в среду, 9 августа.

По словам Михаила Баева, в этом году состав вакцины изменен.

Он добавил, что особое внимание необходимо обратить на иммунизацию лиц, работающих в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

«В связи с началом сезона миграции перелетных птиц есть угроза появления нового вируса», — цитирует Михаила Баева пресс-служба регионального Минздрава.