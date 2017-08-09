20:27:02 Среда, 9 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Вакцинацию против гриппа в Пензенской области нужно завершить до 25 ноября — Михаил Баев

14:24 | 09.08.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Вакцинация жителей Пензенской области против гриппа должна быть завершена до 25 ноября. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев.

Вакцинацию против гриппа в Пензенской области нужно завершить до 25 ноября — Михаил Баев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тогда мы будем готовы встретить первую волну гриппа», — пояснил он в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Пензенской области, состоявшегося в региональном Минздраве в среду, 9 августа.

По словам Михаила Баева, в этом году состав вакцины изменен.

Он добавил, что особое внимание необходимо обратить на иммунизацию лиц, работающих в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

«В связи с началом сезона миграции перелетных птиц есть угроза появления нового вируса», — цитирует Михаила Баева пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября
В Чемодановке 29 августа несколько домов останутся без газа В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей
В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама