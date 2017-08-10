В Пензе начали использовать прямую электростимуляцию ЦНС с имплантацией электродов Медицина

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина первыми в регионе начали использовать прямую электростимуляцию центральной и периферической нервной системы. Об этом сообщил врач-нейрохирург Анатолий Евдокимов.

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«Обычно это травмы и заболевания периферических нервов, а также стойкие болевые синдромы поясничного отдела позвоночника и нижних конечностей», — пояснил он сферу применения аппарата в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении в четверг, 10 августа.

По словам врача, данная методика в принципе не нова, но в России она пока применяется в основном в научно-исследовательских институтах.

Анатолий Евдокимов отметил, что нейростимулятор «Нейси3М», который относится к частично имплантируемым электростимуляционным системам, был приобретен при участии спонсоров в Челябинске, что оказалось дешевле, чем если бы его покупали за рубежом.

«Сам стимулятор находится в руках у врача. […] Электроды же для стимуляции имплантируются во время операции. […] Эта методика в качестве компонента ранней реабилитации позволяет быстрее улучшить самообслуживание пациента и вернуть его к труду», — сказал нейрохирург.

Он выразил уверенность в том, что данная технология будет востребована в Пензенской области.

«Каждый день поступают не менее 2–3 человек стандартно в нашу больницу с травмой периферических нервов. Обычно это производственные травмы. […] За год проходит не менее 50 — и это только в условиях стационара», — уточнил специалист.

Анатолий Евдокимов добавил, что в Пензе будет использоваться только срочная электростимуляция, когда лечение оказывается в условиях стационара, а по окончании процедур электроды удаляются.

По его словам, хроническая электростимуляция, при которой человек может проводить процедуру в домашних условиях, является очень дорогостоящей.