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В Пензенской области зарегистрирован подъем заболеваемости гепатитом А

16:35 | 10.08.2017 | Медицина

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Очередной циклический подъем заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Пензенской области в первые шесть месяцев 2017 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области зарегистрирован подъем заболеваемости гепатитом А

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, в эпидпроцесс преимущественно вовлечены лица в возрасте 30–55 лет.

За полгода зарегистрировано 118 случаев гепатита А. Показатель заболеваемости составил 8,8 на 100 тыс. населения.

Восемь человек из заболевших являются детьми в возрасте до 14 лет, трое — подростками 15–17 лет.

Очаги были выявлены в 12 муниципальных образованиях региона. Высокие показатели отмечены на крупных территориях со значительной концентрацией населения. В частности, на Пензу приходится 41,5% случаев.
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