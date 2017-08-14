Женская консультация на улице Пушкина в Пензе начнет работу в начале октября Медицина

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Областная женская консультация начнет работу в отремонтированном здании бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе примерно в то же время, что и перинатальный центр, построенный на территории больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«На Пушкина переедем вместе с перинатальным центром в октябре. Сейчас с мебелью решаем. Строительная готовность там 95%. [...] Сейчас договариваемся, чтобы нам в рассрочку наши мебельщики поставили», — доложил он губернатору Ивану Белозерцеву в рамках выездного совещания в здании женской консультации №3 на улице Красной, где планируется открыть офтальмологическую поликлинику.

По словам министра, в здании на улице Пушкина осталось завершить работы по обустройству лестничных маршей.

Владимир Стрючков уточнил также, что на оснащение мебелью необходимо около 800 тыс. рублей.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что это не очень большая сумма.

«Что такое 800 тыс. рублей? Это не деньги. Надо сделать, чтобы все было по-человечески, чтобы для людей было комфортно» — подчеркнул губернатор.

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Глава региона потребовал, чтобы до 10 октября в женской консультации на улице Пушкина уже велся прием пациенток.

Как пояснила журналистам заместитель главного врача городского родильного дома Светлана Швецова, новая областная женская консультация будет обслуживать жительниц Пензы и нескольких районов области, однако при необходимости учреждение будет готово принять любую женщину.

Она уточнила, что среди прочего беременным там будут делать первые ультразвуковой и биохимический скрининги, а также при необходимости проводить консультации генетика.