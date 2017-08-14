Музей истории больницы имени Семашко в Пензе предложено включить в турмаршруты Медицина

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил включить музей истории пензенской больницы имени Н.А. Семашко в один из туристических маршрутов.

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В понедельник, 14 августа, в рамках выездного совещания в здании женской консультации №3 на улице Красной, где планируется открыть офтальмологическую поликлинику, главу региона с историей музея кратко познакомила научный сотрудник Людмила Игнатова.

«Открылся музей в 1992 году. А сейчас постепенно мы добавляем сюда все, что связано с офтальмологией», — пояснила она.

В свою очередь Иван Белозерцев обратил внимание на небольшой размер помещения, где в настоящее время расположен музей.

«Надо расширить, и на Пионерской [в здании станции скорой помощи] выделить помещение. Там позволяет. Желательно, чтобы это было на первом этаже», — отметил губернатор.

Людмила Игнатова поинтересовалась, нельзя ли оставить музей там, где он расположен.

«Потому что здесь все-таки история», — подчеркнула сотрудница музея.

В ответ на это Иван Белозерцев отметил, что музей в первую очередь должен быть посещаемым.

«Надо продумать таким образом, чтобы включить его в туристический кластер, чтобы не только наши посещали, а люди, которые приезжают в Пензу, могли бы приходить, а Вы бы рассказывали об этом», — сказал глава региона.

Также он предложил экспонировать заспиртованные органы.

«Для курильщиков, например, показать легкие. Может быть, кто-то бросит курить», — предположил губернатор.

После этого Людмила Игнатова показала старое оборудование, в том числе аппарат для измерения давления, который с одним из врачей прошел всю войну.

Иван Белозерцев с удовлетворением отметил, что не увидел в экспозиции стерилизаторы, в которых раньше кипятили инструменты.

«Если бы я увидел, получил бы психологический удар, потому что в детстве всегда они кипели, и я молился Богу, чтобы они раскололись во время кипячения, чтобы мне укол не делали», — поделился воспоминаниями глава региона.

В завершение посещения музея он поинтересовался у министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, будет ли этот музей посещаемым в здании станции скорой помощи на улице Пионерской, на что получил утвердительный ответ.

«У нас там будет кафедра по обучению первичным навыкам, и там же мы разместим курс истории медицины. Там будет как раз раздел «Пензенское здравоохранение». […] Помещение там намного больше. У нас же еще есть материалы в музее Бурденко. Мы и оттуда возьмем. И библиотека будет», — резюмировал министр.