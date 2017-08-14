Галеев назвал верным решением открытие офтальмологической поликлиники рядом с больницей Медицина

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Открытие поликлиники рядом с пензенской областной офтальмологической больницей является верным решением. Такое мнение высказал главврач учреждения Рашид Галеев.

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«На сегодняшний день амбулаторное звено — наше больное место. Оно расположено на территории третьей городской больницы на [улицы] Володарского. […] Конечно, людям очень сложно получать лечение, так как некоторые службы, такие как диагностическая, лазерная и хирургическая? завязаны на основной корпус», — пояснил он журналистам.

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По словам Рашида Галеева, часть лечения пациенты получают в поликлинике, но для некоторых процедур им приходится добираться до здания на улице Красной.

«В условиях зимы, гололеда, учитывая, что у нас люди преимущественно пожилые, это весьма сложно. Поэтому принято абсолютно правильное решение. […] Таким образом, больница примет законченный вид, когда все службы находятся в одном месте», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году планируется начать ремонт здания по адресу: Пенза, улица Красная, 32, где действует женская консультация №3. Впоследствии здесь будет располагаться областная офтальмологическая поликлиника.