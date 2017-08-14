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Главный внештатный офтальмолог Пензенской области пояснил, почему носит очки

18:43 | 14.08.2017 | Медицина

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Главврач пензенской областной офтальмологической больницы, главный внештатный офтальмолог региона Рашид Галеев пояснил, почему носит очки.

Главный внештатный офтальмолог Пензенской области пояснил, почему носит очки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так как я занимаюсь микрохирургией, я снимаю очки», — сказал он, отвечая на вопрос губернатора Ивана Белозерцева о том, почему человек, возвращающий людям зрение, сам не избавится от очков.

Рашид Галеев добавил, что в итоге с учетом индивидуальных особенностей увеличение предметов вблизи получается в 3–4 раза выше, чем у обычного человека.

Поэтому, по его словам, восстановив зрение до общепринятой нормы, он фактически потеряет профессиональное преимущество.

В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, который также носит очки, высказал мнение о том, что любая операция, в том числе на глазах, сопряжена с риском.

«Я хирург в прошлом. Есть правило — где разрез, там рубец. Еще неизвестны отдаленные последствия», — отметил он.

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Однако губернатор остался недоволен такими объяснениями представителей медицины.

«Во всем мире операции делают, [...] людям возвращают зрение, а министр говорит: «Нет, это не пойдет», — сказал Иван Белозерцев.

Вместе с тем Рашид Галеев отметил, что опасения Владимира Стрючкова вполне оправданы, так как действительно при офтальмологических операциях существует вероятность осложнений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в понедельник, 14 августа, губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание в женской консультации №3 на улице Красной в Пензе, где после ремонта будет действовать областная офтальмологическая поликлиника.
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