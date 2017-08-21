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Надежда Ашанина из Пензы удостоена звания заслуженного работника здравоохранения РФ

16:06 | 21.08.2017 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Главный врач пензенского областного информационно-аналитического центра Надежда Ашанина удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Надежда Ашанина из Пензы удостоена звания заслуженного работника здравоохранения РФ

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Надежда Ашанина является врачом высшей категории, организатором здравоохранения.

В 1978 году она окончила Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова. С 1979 года работала участковым терапевтом, заведующей терапевтическим отделением, поликлиникой городской больницы №1, главным врачом медико-санитарной части «Заря» и областного онкологического диспансера.

С 1995 по 2005 годы Надежда Ашанина являлась заместителем начальника управления здравоохранения, заместителем министра здравоохранения Пензенской области.

В 2001 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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