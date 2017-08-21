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В Пензе выделят средства на реконструкцию здания областной станции скорой помощи

15:44 | 21.08.2017 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Дополнительные средства на реконструкцию здания пензенской областной станции скорой помощи, расположенного на улице Пионерской в Пензе намечено выделить из регионального бюджета.

В Пензе выделят средства на реконструкцию здания областной станции скорой помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здание старой скорой помощи, конечно, было в ветхом состоянии», — отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин в ходе заседания комитета по экономической политике в понедельник, 21 августа.

Он пояснил, что основной целью реконструкции строения является улучшение качества медицинских услуг.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту на эти цели намечено выделить 120 млн. рублей.

Ранее министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков сообщил, что после ремонта в здании на улице Пионерской будут располагаться центр диспетчеризации, который будет охватывать скорую и неотложную помощь, амбулаторно-поликлинический отдел, управление по госпитализации и центр медицины катастроф. Предполагается, что там же будет учебно-методический центр.
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