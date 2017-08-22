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Врач из Пензы проведет первую в мире операцию по имплантации двух хрусталиков — Минздрав

12:22 | 22.08.2017 | Медицина

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Главврач пензенской областной офтальмологической больницы, главный внештатный офтальмолог региона, кандидат медицинских наук Рашид Галеев проведет первую в мире операцию по имплантации двух хрусталиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Врач из Пензы проведет первую в мире операцию по имплантации двух хрусталиков — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам врача, данная имплантация достаточно сложная.

Ожидается, что операция позволит обеспечить пациенту хорошее зрение как вдаль, так и вблизи.

Она пройдет в рамках секции «Живая хирургия» на научно-практической конференции «Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов», которая состоится в Астрахани 15–16 сентября.

Ранее Рашид Галеев уже проводил имплантацию сразу двух хрусталиков в один глаз. Операция была выполнена в онлайн-режиме в рамках X ежегодной конференции офтальмологов «Рефракция 2014» в Самаре.

Предстоящая операция будет отличаться от нее, однако чем именно, врач пока не раскрывает.
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